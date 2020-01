Exclusief voor abonnees In groot 'toiletplan' NMBS is er in elk station genderneutraal toilet 28 januari 2020

00u00 0

De NMBS werkt aan een groot toiletplan. Tegen de zomer zou er een uniform toiletbeleid komen voor elk type treinstation. Zo zou er altijd een toilet moeten open zijn, ook buiten de kantooruren. Nu is dat vaak niet het geval. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft de grote lijnen van het plan al voorgesteld in de Kamer. Zo moeten de sanitaire voorzieningen in de grote stations "onder toezicht staan van een fysiek persoon". In de middelgrote stations komen er "(half)geautomatiseerde voorzieningen". Om de kosten te dekken, zullen de toiletten betalend zijn. "We willen ook dat de toiletten toegankelijk zijn voor iedereen. Er komen genderneutrale toiletten en we voorzien in de dames- én herentoiletten een uitrusting om baby's te verzorgen", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis