In Gent zit er iets speciaals in 't water 17 november 2018

00u00 0

Het moet wel érg goed toeven zijn in de Gentse wateren, want de rivieren zitten er vol reuzenkarpers. Exemplaren van meer dan 20 kilo, zoals Dimitri Verschaeve hier bovenhaalde, zijn al lang geen uitzondering meer. Zelfs in de binnenstad, zoals aan de Graslei of aan het water rond het Gravensteen, halen vissers spiegelkarpers van meer dan 15 kilo boven. "En we zetten ze altijd netjes terug", zegt Dimitri. "Want van elk dier houden we bij waar en wanneer het is uitgezet, en hoe zwaar het al geworden is. Sommige karpers zijn uit West-Vlaanderen naar Gent gezwommen." (VDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN