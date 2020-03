Exclusief voor abonnees In Frankrijk koersen ze nog... PARIJS-NICE 13 maart 2020

00u00 0

De vijfde rit in Parijs-Nice moest er één voor Caleb Ewan worden. De sprinter van Lotto-Soudal miste zijn kans dinsdag in La Châtre, waar op driehonderd meter de fiets van een vallende coureur in zijn achterwiel geraakte.

