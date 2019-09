Exclusief voor abonnees In finale grand slam? Dan wint Nadal 70% van de keren US OPEN 10 september 2019

27 grandslamfinales gespeeld, 19 gewonnen en 8 verloren. Dat is de balans van Rafael Nadal. Daarmee is hij goed voor 70 procent winstkans als hij de volgende keer de baan opstapt voor de eindstrijd in Melbourne, Parijs, Londen of New York. Van de spelers met 8 of meer grandslams achter hun naam doen alleen Pete Sampras, Fred Perry en Roy Emerson beter.

