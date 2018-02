In extremis toch wildcard voor Strade Bianche 17 februari 2018

00u00 0

Het was maandag dat Wout van Aert een telefoontje kreeg van teammanager Nick Nuyens. "Of ik nog zin had in de Strade Bianche, vroeg hij. Ja, natuurlijk! Het is mij een raadsel waarom organisator RCS ons in extremis nog met een extra wildcard heeft bedacht, maar ik vind het wel geweldig. Misschien heeft mijn derde wereldtitel hun mening veranderd? In elk geval, zo heb ik er meteen twee wedstrijden bij, want daags na de Strade Bianche (3 maart, red.) rijd ik ook de GP Industria & Artigianato, een semiklassieker in de buurt." En zoals je in onze reportage met Van Aert leest, blijft de Omloop zijn debuut. (DNR)