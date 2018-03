In ene wijk kan grondbelasting nu duurder zijn dan in andere 19 maart 2018

Het voorstel van de Vlaamse meerderheid om de gemeentelijke grondbelastingen te laten variëren binnen gemeenten, krijgt groen licht van de Raad van State. Vandaag heeft elke gemeente één tarief van opcentiemen op de onroerende voorheffing. Maar in de toekomst zal elke gemeente individueel kunnen beslissen of ze de grondbelastingen in bepaalde buurten verlaagt, om bijvoorbeeld meer inwoners van het platteland naar de woonkernen te krijgen. "Belangrijk is ook dat de Raad van State bevestigt dat de gemeenten niet alleen per buurt zullen mogen differentiëren. Ze zullen dat ook kunnen doen voor bijvoorbeeld jonge gezinnen, alleenstaanden of gepensioneerden. De gemeenten krijgen er dus een sterk wapen bij om voor deze groepen betaalbaar wonen mogelijk te maken", aldus Vlaams Parlementslid Rik Daems (Open Vld). (DDW)

HLN