Exclusief voor abonnees In elke provincie fietstocht voor veiliger verkeer 28 oktober 2019

Om de actie voor meer verkeersveiligheid nog extra kracht bij te zetten, organiseert 'Make Belgium Great Again' nu vrijdag 1 november om 15 uur fietstochten in de hoofdsteden van de vijf Vlaamse provincies. In Antwerpen wordt er verzamelen geblazen op de Groenplaats, in Brugge op 't Zand, in Gent op het Sint-Pietersplein, in Hasselt aan de Molenpoort en in Leuven op de Grote Markt. Inschrijven hoeft niet: iedereen met een fietshart is welkom. Meer info over de fietstochten vind je op de sociale media van 'Make Belgium Great Again' en op vtm.be. Het verslag van de tochten zal in de aflevering van volgende zondag zitten. (EV)