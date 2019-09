Exclusief voor abonnees In elke linie versterkt AA Gent 10 september 2019

00u00 0

Jess Thorup mag de zomermercato afsluiten met een kern die in elke linie versterkt is. Met Kvilitaia, Kubo en David beschikt de coach van AA Gent over degelijke alternatieven voor zijn sterke spitsenduo Depoitre-Yaremchuk. Op het middenveld heeft Thorup keuze zat, met een sterke basisbezetting. Odjidja neemt de ploeg als aanvoerder op sleeptouw, Owusu is nu al een revelatie, David ontpopt zich op de tien tot één van de beste offensieve spelers in de competitie en Kums lijkt snel zijn draai te vinden. Ook achteraan beschikt AA Gent over weelde. Lustig en Ngadeu zijn absolute versterkingen, Plastun voetbalt met meer vertrouwen en 'last but not least': de Buffalo's konden Dylan Bronn behouden. Het enige tere punt blijft de linksachter, maar mogelijk kan Bronn daar een oplossing bieden. (RN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis