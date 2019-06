Exclusief voor abonnees In eigen naam Heimlichmanoeuvre Huh? 08 juni 2019

00u00 0

Wie zich dreigt te verstikken in een stukje vlees, kan maar beter hopen dat iemand in zijn/haar directe omgeving het heimlichmanoeuvre kent. Die stevige omarming die de lucht én dus ook het vastzittende voedsel uit de bovenste luchtwegen moet krijgen, werd - vreemd genoeg - in 2016 pas door de uitvinder voor de allereerste keer in een noodsituatie gebruikt. Henry Judah Heimlich (1920-2016) was toen zelfs al 96 en redde zijn medebewoonster in het rusthuis van een stukje hamburger in de keel. Heimlich maakte destijds naam als luchtwegenchirurg en publiceerde in juni 1974 in een Amerikaans medisch vakblad enkele experimentele technieken om mensen van de verstikkingsdood te redden. Eén techniek bleek algauw zodanig efficiënt dat die officieel naar Heimlich werd vernoemd. Met het heimlichmanoeuvre werden de voorbije decennia wereldwijd vele duizenden levens gered. Toch kwam Heimlich zelf later in zijn carrière ook in opspraak met de bewering dat aids en kanker genezen kunnen worden met door malaria besmet bloed. (StV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis