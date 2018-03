IN EERSTE JAAR AL MEER DAN 200 KLACHTEN 13 maart 2018

00u00 0

In 2016, het jaar dat voyeurisme strafbaar werd, zijn 207 klachten ingediend: 152 bij de correctionele parketten, 55 bij de jeugdparketten. Daarvan werden 74 dossiers geseponeerd, meestal wegens gebrek aan bewijs. In 13 zaken werd iemand vervolgd. Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter vroeg de cijfers op bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Voyeurisme is goed voor 1,5% van alle klachten over seksueel misbruik.