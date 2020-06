Exclusief voor abonnees In één week voor 3,5 miljoen euro maaltijdcheques gebruikt in horeca 18 juni 2020

In de eerste week na de heropening van de horeca hebben de maaltijdchequegebruikers in ons land al zo'n 3,5 miljoen euro uitgegeven. Dat blijkt uit cijfers van Sodexo, Edenred en Monizze, de drie uitgevers van maaltijdcheques in België. Zij pleiten nu voor een verhoging van die maaltijdcheques, meer bepaald van 8 naar 10 euro. "Dat zou de volumes verhogen die worden gebruikt in onze restaurantnetwerken, maar ook bij lokale bakkers en slagers. Dat zou leiden tot een toename van de omzet en het creëren van nieuwe banen", klinkt het bij VIA, de vereniging van de cheque-uitgevers.

