In één week dubbel zo veel griep 14 februari 2019

Het aantal griepgevallen is verdubbeld in vergelijking met vorige week. Tussen 4 en 10 februari hebben 670 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd met griepsymptomen zoals koorts, hoest, loopneus, keel-, hoofd-, en spierpijn. In de week van 28 januari tot 3 februari waren er dat nog 'maar' 365 per 100.000. De griepepidemie duurt nu al twee weken. Een epidemie eindigt op het moment dat het aantal huisartsconsultaties terug onder de drempel van 157 consultaties per 100.000 inwoners duikt. Elke winter heerst er in België een epidemie van griep die ongeveer 3 tot 10 procent van de bevolking treft en gemiddeld een achttal weken duurt.