In één nacht drie auto's uitgebrand in Antwerpen Nieuwe opstoot drugsgeweld 07 maart 2019

Antwerpen is opgeschrikt door nieuwe vergeldingsacties in het drugsmilieu. In de nacht van dinsdag op woensdag werden drie auto's in brand gestoken. Ze behoorden allemaal toe aan families die in het verleden met drugshandel in aanraking kwamen of ervan verdacht werden. Voor de familie El H. uit Antwerpen-Noord is het de tweede keer dat ze het doelwit wordt van een aanslag. Twee jaar geleden werd hun woning onder vuur genomen. Een onbekende dader loste toen achttien schoten op de gevel en de rolluiken. Het Antwerpse parket zoekt nu het verband tussen de drie brandstichtingen. Het onderzoek is in handen van de moordbrigade van de federale politie. (PLA)