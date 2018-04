In een 'galaxy far, far away' 05 april 2018

'May the force be with you.' Die legendarische zin uit de 'Star Wars'-films klonk gisteravond meermaals tijdens de vip-opening van de tentoonstelling 'Star Wars Identities' in Brussel. Ook enkele bekende fans en hun kinderen lieten zich - samen met enkele Stormtroopers - graag onderdompelen in die 'galaxy far, far away'. (CD)

HLN