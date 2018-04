In één dag tijd twee dodelijke arbeidsongevallen 18 april 2018

Twee verschillende arbeidsongevallen hebben gisteren twee mannen het leven gekost. In het Vlaams-Brabantse Grimbergen overleed rond 18 uur een arbeider nadat hij bij machinebouwer Caterpillar onder een container was terechtgekomen. Volgens de brandweer was hij op slag dood. De juiste omstandigheden en oorzaak van het ongeval zijn nog onduidelijk. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek ingesteld. Eerder op de dag stierf een man van 58 uit Deinze bij een arbeidsongeval bij de Beaulieu Internationale Group in Wielsbeke. Mohammad Khwaja was laminaatplaten aan het verzagen toen hij na een technisch probleem geplet raakte tussen de machine en één van de platen. De man brak een halswervel en stierf onmiddellijk. (VDBS/VHS)

