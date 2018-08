In Duitsland blíjft het maar droog 24 augustus 2018

De watervoorraad van de Lehnmühle-dam in het Oost-Duitse Ertsgebergte is helemaal uitgeput na de extreem droge zomer. Het waterreservoir in de buurt van het Dippoldiswalde kreunt onder de extreme weersomstandigheden, met een kurkdroge gebarsten ondergrond tot gevolg. In het oosten van Duitsland staan meerdere rivieren en dammen op een erg laag niveau tot bijna droog door het weer de voorbije vier maanden. De regering maakte deze week bekend 340 miljoen euro vrij voor schadevergoedingen aan landbouwers, die enorme verliezen lijden.

