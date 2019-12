Exclusief voor abonnees In Dubai is Ronaldo beste speler van het jaar 30 december 2019

00u00 0

Lionel Messi mag dan wel de Gouden Bal gewonnen hebben, Cristiano Ronaldo heeft z'n eigen award voor beste speler van het jaar binnen. De 34-jarige Portugees kreeg die prijs op de Globe Soccer Awards in Dubai. Daar was hij present om voor het vierde jaar op rij en de zesde keer in totaal de prijs voor beste speler op te halen. Messi kreeg die eer alleen in 2015. João Felix werd gekozen tot grootste talent. Hun gezamenlijke zaakwaarnemer Jorge Mendes mocht de prijs voor beste manager ophalen - hij is ook initiatiefnemer van het gala. Miralem Pjanic en Ryan Giggs kregen een prijs voor hun hele carrière. (DMM)

