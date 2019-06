Exclusief voor abonnees In deze wijken zijn er deze zomer speelstraten 29 juni 2019

Dit zomerseizoen worden er in heel Koekelare verschillende speelstraten ingericht. Dit weekend al is er eentje in de wijk de Belofte en in Moscou. Maar er zijn er meer deze zomer. Het principe is simpel: straten worden verkeersvrij gemaakt en kinderen kunnen zich uitleven tijdens verschillende activiteiten. De wijk wordt als het ware een speelparadijs. Afhankelijk van wijk tot wijk voorziet de gemeente springkastelen, glijbanen, fietsparcours, volksspelen en meer. Er komt ook een drankstand. In de Belofte wordt vandaag een speelstraat ingericht tussen 13 en 17 uur. Ook vandaag, maar dan tussen 14 en 17.30 uur, is de wijk Moscou in deelgemeente Bovekerke aan de beurt. Daarna volgen de Robrecht de Friesstraat op 3 augustus van 14 tot 18 uur, Ter Heide op 15 augustus van 14 tot 18 uur en de Berkenlaan op 25 augustus van 13 tot 17 uur. Meer info bij de jeugddienst op 051/58.92.04. (TVA)

