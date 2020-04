Exclusief voor abonnees In de waan gelaten 06 april 2020

Bij deze wens ik te reageren op het opiniestuk van Jan Segers in de krant van zaterdag. Wat ik ondertussen geleerd heb, is om de berichtgeving in de media of de uitspraken van politici nooit zomaar voor waar aan te nemen. Ik verwijs even naar het rapport van het WHO (Report of the WHO China Joint Mission on Coronavirus Disease van 16-24 februari 2020). Kijk eens onder 'III Assessment; The China Response & Next steps'. Ik besluit daaruit dat onze zeven (7!) verantwoordelijken voor volksgezondheid nalatig zijn geweest. De beslissingen die werden genomen, kwamen te laat: er zijn geen voorbereidingen getroffen (mondmaskers/beschermende kledij), mensen die uit besmette gebieden kwamen zijn niet opgevolgd... Schuldig verzuim noem ik dat. Specialisten hebben de regering ruimschoots op voorhand verwittigd dat dit geen gewoon griepje was... Maar wij als zorgverleners zijn in de waan gelaten dat dit volledig onschuldig was, terwijl we allen hoogstwaarschijnlijk reeds voor de lockdown besmet zijn geworden.

Dr. Mario Dekens, Huisarts Dikkelvenne

