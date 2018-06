In de tribune beginnen we weer met achterstand 23 juni 2018

00u00 0

De Tunesiërs nemen vandaag Moskou over. Volgens lokale bronnen zullen er vanmiddag 15.000 Tunesiërs afzakken naar de Russische hoofdstad om hun nationale ploeg aan te moedigen. De Belgische achterban is wellicht een pak kleiner, al zijn er geen officiële cijfers. Het enige dat zeker is, is dat de Belgische supportersvakken in het Spartakstadion uitverkocht zijn, goed voor 1.000 Belgen. Daarnaast zullen er ongetwijfeld Rode Duivels-fans aanwezig zijn in de neutrale vakken en het stadscentrum. Het wordt een hele uitdaging om de 15.000 Tunesiërs te overstemmen. (MGA/PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN