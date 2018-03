In de ring leert hij BV's winnen, zelf vecht Jurgen Haeck tegen ADHD: "Boksen is mijn rilatine" Sander Van Den Broecke

31 maart 2018

00u00 155 De Krant De man die Marie Verhulst en Kamal Kharmach voor 'Boxing Stars' leerde hoe ze Natalia en Erik Goossens konden verslaan, heet Jurgen Haeck (47). Een vergeten atleet die bij de Europese top hoorde, maar ADHD speelde hem parten. Voor, tijdens en na zijn carrière vocht hij tegen faalangst, woedeaanvallen, relatieproblemen en drank. Vaak verloor hij. Toch was én is boksen voor hem rilatine: zijn medicijn tegen een hoofd dat soms op een flipperkast lijkt.

In een bokshal in het Oost-Vlaamse Drongen hangt een groot portret van Sugar Ray Leonard, één van de mooiste wereldkampioenen ooit. Een coach die zijn zaal met een afbeelding van Leonard versiert, zegt iets over zichzelf. Vergelijk het met een voetbaltrainer die een poster van FC Barcelona in zijn kantoor heeft hangen. Je weet meteen dat die droomt van voetbal waar monden van openvallen. Het opgeschoten meisje dat in de ring staat te zweten en te blozen, heeft op het eerste gezicht geen gram Sugar Ray in zich. Haar lichaam is nog wat slungelig, de stoten zijn aarzelend, haar techniek heeft niet eens kinderschoenen aan. En toch geeft ze haar ervaren sparringpartner - een vinnige, afgetrainde Française die competitie bokst - weinig ruimte. Ze houdt haar met linkse stoten op afstand en maakt de ring kleiner door goed positie te kiezen. Marie Verhulst (22) heeft nog maar zes uur boksles gekregen, maar ze heeft al meer inzicht dan veel amateurs en zelfs sommige profs. Toch één gram Sugar Ray, dus. Jurgen Haeck knijpt zichzelf even in de arm. "Hoe ze haar tegenstander 'opsloot' in de ring, daar was ik echt van onder de indruk. Dat heeft ze héél snel opgepikt."

Franke tong

