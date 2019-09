Exclusief voor abonnees In de rij voor laatste groet aan Chirac 30 september 2019

Duizenden Fransen hebben gisteren in het Hôtel des Invalides in Parijs afscheid genomen van de overleden oud-president Jacques Chirac (86). Ook zijn dochter Claude en kleinzoon Martin waren aanwezig. Weduwe Bernadette - nog een schim van zichzelf - was er niet bij. Vandaag is een dag van nationale rouw in Frankrijk. Op het middaguur vindt een nationaal afscheid plaats in de Parijse Saint-Sulpicekerk. Die doet dienst als 'vervangkathedraal' sinds de brand in de Notre-Dame.

