In de Notre-Dame steken ze een tandje bij 18 juli 2019

Daags nadat het Franse parlement een wet heeft goedgekeurd over het gebruik van 850 miljoen euro aan giften voor de heropbouw van de Notre-Dame, is er al meteen een tandje bijgestoken. Arbeiders waren gisteren in de Parijse kathedraal volop in de weer met het ruimen van puin. Ook de dakwerkers schakelden een versnelling hoger bij de herstelwerken, en ingenieurs bestudeerden welke volgende stappen moeten worden genomen. Bij de brand van 15 april in de Notre-Dame gingen de torenspits en nagenoeg het hele dak in vlammen op. Op nieuwe foto's is nu te zien hoe de stellingen in de kathedraal, die er stonden voor renovatiewerken, gesmolten zijn door de hitte. Om de arbeiders te behoeden voor vallende brokstukken, zijn er grote netten gespannen. President Macron droomt luidop dat de kathedraal over vijf jaar weer in volle glorie zal schitteren. Deadline zijn de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Veel te ambitieus, menen kenners. (MAC)

