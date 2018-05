In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Rihanna 09 mei 2018

00u00 0

Als een modepaus, inclusief mijter. Zo flaneerde Rihanna over de rode loper van het Met Gala. Heel even lag het Vaticaan in New York. Het thema van de jaarlijkse benefiet ten voordele van het Metropolitan Museum of Art was dan ook 'katholieke symboliek'. Liefst 750 uur werkte het team van ontwerper John Galliano aan de outfit van de popzangeres. Het resultaat toont iets meer blingbling en véél meer blote huid dan we van de echte paus gewoon zijn. Hopelijk doet Franciscus geen inspiratie op.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN