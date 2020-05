Exclusief voor abonnees In de hoogte 16 mei 2020

Geen plaats meer in je tuin of op je terras? Laat groenten omhoog klimmen! De bekendste zijn de klimbonen, maar je hebt ook klimspinazie, 'Malabar', en je kunt ook tal van groenten met een beetje hulp de hoogte in leiden. Langs een rek of raster tegen een muur, bijvoorbeeld, of langs een zelfgemaakte klim-steun. Komkommers, pompoenen en meloenen nemen op de grond makkelijk een paar vierkante meter in beslag; leid ze omhoog langs een pallet of een hek van kastanjespijltjes en ze hebben genoeg aan 1 tot 2 m². Ze hoeven niet erg hoog te klimmen, als ze maar van de grond wegblijven. Je kunt zo'n klimsteun of pallet tussen andere planten kwijt, of je kan de schutting gebruiken. Daar is vaak nog veel ruimte vrij. Mag het wat hoger, ga dan voor een boog of tipi van hazelaar, wilg of bamboe. Klimbonen en klimspinazie groeien er vanzelf omhoog, komkommers, pompoenen en meloenen moet je helpen. Bind ze met een touw losjes tegen de steun aan, en blijf ze stelselmatig leiden en opbinden. Pompoenen vragen een stevige steun, want ze kunnen zwaar worden. Wees niet bang dat een pompoen naar beneden valt, de vrucht groeit geleidelijk aan en het steeltje is meer dan sterk genoeg om 'm in de lucht te kunnen dragen.

