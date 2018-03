In de geest van Dmitri Boelykin Onze columnist JAN MULDER 31 maart 2018

Als Anderlecht verliest en Club wint, kan er een streep door de spanning in play-off 1. Omgekeerde optie: Brugge verliest en wordt benauwd, Anderlecht wint en krijgt hoop. Schijnt van Teo af te hangen. Hij scoort weer. Scoren is natuurlijk geen absoluut gegeven, het blijft voetbal, maar wanneer Teo zondag de lijn van zijn laatste wedstrijden doortrekt, is alles mogelijk. Belangrijk is ook of Ruud Vormer het niveau van de Gouden Schoen weer haalt. Wat zou Martínez van Limbombe denken na diens debuut bij de Rode Duivels? Was Roberto net zo tevreden over zijn prestatie op het veld als op de tafel met die rap? En gaat Preud'homme naar Standard? Wordt manager Renard dan scout en trainer Sá Pinto hoofd jeugdzaken?

