In de file om te mogen winkelen

Noodzakelijke aankopen. Runshopping en geen funshopping. Dat was de regel. In de praktijk trokken veel Belgen de winkelstraat op 'omdat het zo lang geleden was'. Dat leidde hier en daar tot wachtrijen. Aan enkele Ikea's en Actions, buiten de stadscentra, werden die wel héél lang. Tot ergernis van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Dit is niet erg bemoedigend. Wat is er zo belangrijk dat die mensen niet een paar dagen kunnen wachten? Gebruik toch je gezond verstand: als je te veel volk ziet, keer dan terug naar huis." Voor Unizo was dag één van het nieuwe shoppen wel geslaagd. "Iedereen respecteerde de regels en hier en daar lag de omzet zelfs hoger dan verwacht." (CMG)

