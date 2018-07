In de diepvries 28 juli 2018

'Negen Europeanen sterven door besmette diepvriesgroenten', hoor ik op weg naar de supermarkt. Ook dat is al niet meer veilig, denk je dan. Sowieso wordt diepvriesvoedsel al geassocieerd met industrieel en dus ongezond eten. Ik ben altijd sceptisch als de erwtjes uit het doosje komen gesprongen. Krokanter dan je van een erwt ooit verwacht en zowaar even groen als op de verpakking. Toch zijn diepgevroren groenten puur: er wordt niets aan toegevoegd en ze worden heel snel ingevroren, zodat de celstructuur behouden blijft. Er gaan zo zeer weinig voedingsstoffen verloren. Dat is natuurlijk ook te danken aan de industriële manier van invriezen die je thuis niet kan evenaren. Daar verliezen we wél wat van die structuur en zijn slappe boontjes soms niet te vermijden. Wat niet wil zeggen dat we het straks gaan laten om zelf moestuingroenten in te vriezen: passata van tomaten, gestoofde prei, erwten, courgette...

