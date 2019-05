Exclusief voor abonnees In de aula 24 mei 2019

Ik verslikte mij toen ik als gewezen schooldirecteur las dat mevrouw Rutten dé oplossing had voor het plaatsgebrek in onze

scholen. Bouw een aula, steek alle leerlingen voor een bepaald vak samen en geef

les aan150 leerlingen! Nooit gehoord van

psychologie van de adolescent, vakdidactiek, onderwijs op maat van de leerling,

differentiëren? Het idee van de liberale

voorzitter is de lesmethodiek van de vorige eeuw, 50 jaar geleden, toen ik op de

middelbare school zat. Een leerkracht

staat vooraan, babbelt 50 minuten en de

leerlingen luisteren en schrijven op. Het is

altijd verontrustend als politici die van het

probleem niets kennen met een alomvattende oplossing komen.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke

