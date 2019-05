Exclusief voor abonnees In China heeft Nijntje haar eigen metro 28 mei 2019

Dat Nijntje, het wereldberoemde geesteskind van de Nederlandse tekenaar Dick Bruna, populair is in China is geen nieuws. Maar nu heeft het schattige konijn, ginds Mi fei genoemd, zelfs een eigen metro in de stad Shenzhen. De binnenkant is helemaal versierd met afbeeldingen van het konijn van Bruna. Ook het bruine hondje Snuffie staat

erin afgebeeld en zelfs de bekende bloemen met witte blaadjes en geel hart ontbreken niet. Een schattige pendeltocht gegarandeerd.