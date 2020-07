Exclusief voor abonnees In bubbels van 15 naar stadion? Clubs willen overleg met Weyts 09 juli 2020

00u00 0

Bij aanvang van het nieuwe seizoen - wanneer dat ook moge zijn - hopen de profclubs om voor een beperkt publiek te kunnen spelen. Hoeveel toeschouwers dat exact zullen zijn en hoe alles georganiseerd wordt, hangt af van club tot club. Elke profclub heeft die oefening intussen gemaakt en hun praktische plannen voorgelegd aan de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Zo hebben de clubs de hoop om 800 supporters te kunnen zetten in bubbels van 15. Op die plannen is weinig tot geen feedback gekomen en dat zorgt voor frustraties. De clubs willen hun concrete plannen nu bundelen en volgende week neerleggen op het kabinet van minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Sportief manager van Antwerp Sven Jacques koestert de hoop om snel weer voor een volle Bosuil te spelen. "Ik hoop stilletjes op een positieve evolutie om zo eerst een aantal fans in ons stadion te krijgen. Maar het is de bedoeling om zo snel mogelijk opnieuw voor een vol huis te spelen." (KDZ/JBE)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen