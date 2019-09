Exclusief voor abonnees In 'Borderlands 3' schiet je steeds beter 14 september 2019

00u00 0

Het landschap van de 'first person shooters', een spellengenre waarbij de speler als het ware door de ogen van de schutter kijkt, is de afgelopen jaren enorm verbreed. Er zijn de zo realistisch mogelijk gemaakte militaire shooters, zoals het eind oktober verwachte 'Call of Duty: Modern Warfare', waarin het vooral draait om de tactische aanpak en om ráák te schieten. Dan zijn er de klassieke 'run and gun'-shooters, zoals het voor eind november geplande 'Doom: Eternal', waarin het gewoon zaak is om te blijven rondhollen en schieten tot je alle aanvallers in de omgeving hebt omvergeknald.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis