Exclusief voor abonnees In bloot bovenlijf door Knokke paraderen: 350 euro boete 01 juli 2020

00u00 0

Vorige zomer zagen ze ontblote bovenlijven in het centrum van Knokke ook al niet graag, maar nu is het menens. Wie deze zomer betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van 350 euro. Vrouwen in badpak en bikini mogen alleen op het strand of de zeedijk, en hetzelfde geldt voor blote mannenbasten. "Zwemkledij hoort op het strand, niet daarbuiten", klinkt het al jaren bij burgemeester Leopold Lippens en z'n schepencollege. Tot een echt verbod kwam het nooit, maar nu is zo'n verbod officieel opgenomen in het politiereglement. "We zullen streng optreden", bevestigen ze bij de gemeente.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen