In Blankenberge zijn agenten nu ook slotenmakers 21 november 2018

00u00 0

Bij de politiezone Blankenberge/Zuienkerke is het gedaan met wachten op een slotenmaker bij dringende interventies. Vanaf nu heeft het korps 12 inspecteurs in dienst die zich vrijwillig bijschoolden tot slotenmaker. De grootste drijfveer was het steeds moeilijker vinden van een slotenmaker 's avonds en 's nachts. "Terwijl in noodsituaties vaak minuten of zelfs seconden het verschil kunnen maken", duidt woordvoerder Philip Denoyette. De politie benadrukt dat de 'eigen' slotenmakers enkel gebruikt worden in nood. Wanneer er moet worden meegegaan met een deurwaarder of er geen sprake is van levensbedreigende situaties, wordt nog steeds de traditionele slotenmaker opgebeld. (MMB)