In bikini van rots getuimeld

Het begon als een weddenschap. Een vriend daagde Gigi Wu (36) uit om in bikini te poseren op een besneeuwde bergtop. Omdat de foto's zo in de smaak vielen bij haar volgers op Instagram, besloot de bergbeklimster er een blijvende gimmick van te maken. Tientallen keren trok de Taiwanese aan het einde van haar tocht snel een bikini of een fleurige zomerrok aan om, bovenop een rots, prachtige selfies te maken. Maar begin dit jaar liep het fout. In het Yushan National Park donderde ze in een 30 meter diep ravijn. Ze kon zelf nog alarm slaan met een satelliettelefoon, maar de reddingswerkers vonden haar pas na 43 uur. Gigi bleek ondertussen overleden - allicht aan onderkoeling.

