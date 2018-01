In bijberoep: voorzitter van Congolese tweedeklasser 00u00 0

Opvallend: Christian Luyindama is voorzitter van het Congolese MJL, een club uit tweede klasse. "We spelen dit seizoen voor het behoud, maar ik ben er zeker van dat we volgend jaar voor de titel meedoen. Omdat het zoveel tijd vergt, laat ik de dagdagelijkse werking in handen van mijn schoonvader." (FDZ)