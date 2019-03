In beslag genomen bitcoins geveild 13 maart 2019

Voor het eerst heeft justitie cryptomunten die strafrechtelijk in beslag genomen werden, verkocht via een gespecialiseerde veilingsite. Er liepen liefst 6.400 biedingen binnen uit meer dan 100 landen. Uiteindelijk brachten de 318 bitcoins en afgeleiden 332.987 euro op. "Deze primeur past in onze filosofie", zegt justitieminister Koen Geens (CD&V). "We willen criminelen raken waar het echt pijn doet: in hun portemonnee." (KSN)