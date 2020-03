Exclusief voor abonnees In Bergamo sterven 7x meer mensen dan normaal 27 maart 2020

Er komt opnieuw slecht nieuws uit Italië. Daar zijn gisteren 6.153 nieuwe besmettingen geregistreerd, of de grootste dagtoename in vijf dagen tijd. Ook zijn nog eens 662 mensen bezweken aan het virus. Dat is een lichte daling ten opzichte van de 683 sterfgevallen de dag voordien. Het totaal aantal overlijdens in Italië staat nu op 8.165. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 80.539. Goed nieuws was er wel voor het aantal genezen patiënten, dat met 11% steeg tot 10.361. Bergamo blijft de zwaarst getroffen stad van het land, en bij uitbreiding van Europa. Vorige week stierven er 313 mensen - of zeven keer meer dan het gemiddelde van 45 doden per week in niet-coronatijden. (FT)

