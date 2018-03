IN BEELD: Zo mooi kan toeval zijn ONZE FOTOGRAAF HENK DELEU STELT Z'N BESTE BEELDEN TENTOON Celien Moors en Henk Deleu

27 maart 2018

06u30 0 De Krant Toeval bestaat niet? Wel als je er je ogen voor openhoudt en altijd een fototoestel op zak hebt om het vast te leggen. In een nieuwe expo stelt onze fotograaf Henk Deleu een twintigtal beelden tentoon van ludieke of gênante situaties en hun hoofdrolspelers. Passanten die naadloos overgaan in de achtergrond, of taferelen die smeken om op beeld te worden vastgelegd, maar door het nalatige oog van de voorbijganger genegeerd worden. Sommige situaties overvielen Henk zomaar, door een portie geluk. Voor andere moest hij geduld oefenen. Nooit langer dan een kwartiertje. Mooie beelden forceer je niet.

Een bips is een bips

Deze dame had Henk al even op het oog tijdens een wandeling in het openluchtmuseum van het Antwerpse Middelheimpark. In zijn hoofd was de foto al gekiekt, ze moest enkel nog plaatsnemen naast het standbeeld. Tot ze daarop ook voelde hoe het met de eigen billen gesteld was. Ter vergelijking met de bronzen bips aan haar rechterzijde?

Niet elke korting is een koopje

Aan inzet ontbreekt het model het niet: zij schreeuwt de kortingen de Veldstraat in. Het doelpubliek van de affiche denkt er het hare van.

Nog ééntje

Het was al vroeg in de ochtend toen deze man zich te slapen legde in een hoekje in Gent, wellicht na een zware nacht op de Gentse Feesten. Zo gaat dat: toe, drink nog eentje. Maar of een blikje Red Bull, ééntje, deze man zou kunnen helpen, durven we toch te betwijfelen.

Dat belooft

Zou de accordeonist het beseffen? Dat de affiches voor het theater in Gent achter hem niet veel goeds beloven voor de muziek die hij maakt? Eén ding is zeker: vrolijk werd hij er zelf niet van.

De vrijheid lonkt

Starend naar het raam vormt het zwarte hondje links de tegenpool van zijn witte, statische soortgenoot rechts. Hoe zou dat voelen, vrij rondlopen?

Eindmeet bereikt

Wie in een lijkwagen naar de kerk gebracht wordt, passeert de eindmeet. Die van Gent-Wevelgem in dit geval. Meer dan een plekje langs de baan en een beetje geduld had fotograaf Henk daarvoor niet nodig. Of hoe een beeld ook één brok symboliek kan zijn.

De tentoonstelling loopt momenteel in de bibliotheek van Wevelgem.