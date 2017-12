IN BEELD. Dakterras weggevaagd door torenkraan voor ogen van bewoners: "Ik keek naar buiten en zag ze op ons afkomen" Redactie

00u00 0 Pieter D’Hoop PDSIGN / Mathias Mariën Het dakterras voor en na de kraanramp.

"Ik zag de kraan recht op me afkomen. Het was verschrikkelijk." Sonja Peelaerts (67) beleefde woensdagavond de schrik van haar leven toen ze vanuit haar raam de kraan pal naast zich zag neervallen. De lange arm van de torenkraan maaide uiteindelijk het volledige dakterras weg.

Het is een surrealistisch beeld op het dak van residentie De Morgenzon. Verwrongen platen en een puinhoop: meer blijft er niet over van het ultramoderne terras met onder meer een lounge en buitendouche. De kraan maaide woensdagavond werkelijk alles weg. Enkel de jacuzzi bleef ietwat overeind. "Het is niet te vatten", zegt Sven Constandt, de eigenaar van de flat. Het waren zijn schoonouders die op het moment van de feiten in de woning verbleven. Zijn schoonmoeder Sonja Peelaerts zag alles vanop de eerste rij gebeuren en is volledig in shock. "Ik keek naar buiten en zag de kraan op ons afkomen. Een schrikwekkend beeld", vertelt de vrouw.

VTM Sonja Peelaerts en Frans Andries zagen het gevaarte in een fractie van een seconde neertuimelen.

Centimeters

Op hetzelfde moment stond haar echtgenoot Frans Andries (69) in de keuken aardappelen te schillen, met uitzicht op de kraan. "Sonja was al vier dagen bang: 'Die kraan zal toch niet vallen, hé?', vroeg ze de hele tijd. Wie denkt nu dat zoiets effectief kan gebeuren? Ze zag de kraan letterlijk enkele centimeters voor haar neus passeren. Eén meter meer naar rechts en de volledige flat, inclusief wijzelf, was doorboord. Een akelige gedachte", getuigt de man. Zelf zag Andries de torenkraan vanuit het dakvenster in een fractie van een seconde neertuimelen. "Dat beeld vergeet ik nooit meer. Het enige positieve is dat we er ongedeerd zijn uitgekomen", klinkt het.

De verzekeringsexpert kwam gistermiddag al ter plaatse om de schade aan het terras op te meten. De rekening zal torenhoog oplopen. "Niks blijft er over. En dan zeggen dat we zo trots waren op ons dakterras. Jarenlang hebben we eraan gewerkt. En nu blijft er enkel een puinhoop over. Verschrikkelijk..." besluit eigenaar Sven Constandt.

Pieter D’Hoop PDSIGN. Dakterras (voor).

Mathias Mariën Dakterra (na).