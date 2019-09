Exclusief voor abonnees In basis tegen Club, nu niet eens in selectie Trebel, Gerkens, Amuzu, Cobbaut 26 september 2019

Opnieuw heel wat verrassingen in de selectie van Kompany op Beerschot. Geen Trebel, Gerkens, Amuzu en ook geen Cobbaut bij de 18. Het viertal startte zondag op Club Brugge nog in de basis, maar viel nu dus uit de boot. Voor zover het nog niet duidelijk was: Trebel past helemaal niet in de plannen van Kompany. De Fransman was op Brugge één van de minst slechte, maar haalde gisteren dus zelfs de selectie niet. (MJR)

