In Bangkok nemen ze 'kerstkindje' wel heel letterlijk 22 december 2018

In de meeste ziekenhuizen worden de pasgeboren baby's in witte rompertjes gehesen. Maar met de feestdagen kan het toch iets origineler, moeten ze in het Thaise Paolo Memorial Hospital Chokchai 4 in Bangkok gedacht hebben. Als eindejaarsgeschenk staken de verpleegsters de baby's er in geweven kerstmankostuumpjes. Vorig jaar kregen de pasgeboren kindjes in hetzelfde ziekenhuis nog hondenkleren, om het nakende jaar van de hond te vieren.

