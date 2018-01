In 'Assisen' is het publiek de jury 22 januari 2018

In Theater Elckerlyc in Antwerpen is gisteren 'Assisen', van de makers van 'Aspe', in première gegaan. Op de rode loper verscheen de knappe cast, met Francesca Vanthielen als openbaar aanklager, Kürt Rogiers als advocaat van een moordverdachte, Peter Thyssen, Mira Delbaen, Kadèr Gürbüz, Manou Kersting, Carry Goossens en Bert Verbeke. Ook een flink aantal bekende gezichten wilde het theaterstuk voor geen geld missen, onder wie advocaat Jef Vermassen. 'Assisen' gaat over de zaak-Anne Delorge, waarbij een jonge studente die bijklust in de prostitutie op een dag dood voor de webcam wordt aangetroffen... Bijzonder is de rol van het publiek, dat voor de gelegenheid zélf in het theaterstuk zit en jury moet spelen. Zij moeten dus ook beslissen over de schuld of onschuld van de beklaagde. Tickets en info via www.uitgezonderd.be. (JOBG)

