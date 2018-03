In Antwerpen praten de standbeelden 27 maart 2018

Wijst Jacob Jordaens (foto) u binnenkort de weg naar een leuk café in de buurt? Het Antwerpse stadsbestuur werkt in elk geval aan een proefproject met sprekende standbeelden in de wijk Sint-Andries. Ook De Neus, Peter de Grote en Theodoor Van Rijswijck zullen zo binnenkort een verhaal kunnen vertellen. In steden als Londen en Chicago bestaan al dergelijke initiatieven. De standbeelden zouden dan niet alleen info over zichzelf geven, maar zouden ook ambassadeurs van de wijk kunnen worden en tips geven over andere toeristische bezienswaardigheden. Het systeem zou onder meer werken met een app en met QR-codes die bezoekers moeten inscannen. "We wachten op de offerte van het bedrijf dat het systeem onderzoekt. Tegen de zomer hopen we met het proefproject te kunnen starten", zegt districtburgemeester Paul Cordy (N-VA). Als het een succes is, kan het worden uitgebreid naar andere delen van Antwerpen.

