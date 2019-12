Exclusief voor abonnees In Aalst liggen de Jodenhoeden, valse neuzen en goudklompen klaar 03 december 2019

00u00 0

Wie dacht dat de Aalsterse carnavalisten voortaan alle verwijzingen naar Joden zouden vermijden - na de heisa en de 'teruggegeven' Unesco-titel - vergist zich schromelijk. Het tegendeel lijkt zelfs waar. De uitbater van carnavalswinkel Liebaut heeft alvast 250 'Jodenhoeden met pijpenkrullen' bijbesteld. "Er zullen binnenkort ook lange zwarte jassen in de zaak liggen, net als valse haakneuzen, goudklompen en grote portefeuilles met valse dollars. Feestvierders kunnen hun outfit nog aanvullen met een gouden ketting of ring", aldus Danny Liebaut. Of dat geen vorm van antisemitisme is? Absoluut niet, zegt hij. "Een Aalstenaar lacht met alles. Wij vonden die praalwagen van De Vismooil'n (aanleiding van de rel, red.) heel normaal, maar de Joden slepen er dingen bij die er niets mee te maken hebben."

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 47 minuten 26 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode