Exclusief voor abonnees In 70% van matchen op achterstand 25 november 2019

00u00 0

Racing Genk speelde tegen Moeskroen zijn 20ste officiële wedstrijd van het seizoen, competitie, beker en Europees. De partij tegen STVV rekenen we niet mee omdat die vroegtijdig werd gestaakt en mogelijk herspeeld moet worden. In die twintig wedstrijden kwam Genk veertien keer op achterstand, Genk komt in dus 70 procent van z'n wedstrijden op achterstand. Van die veertien keer dat de Limburgers op achtervolgen waren aangewezen, incasseerden ze in acht gevallen een tegengoal binnen het eerste kwartier. Hallucinante cijfers. Tegen Moeskroen was het opnieuw prijs. Minuut twee was nog aan de gang toen Boya een hoekschop van Ciranni verlengde, Perica kopte de bal aan de tweede paal tegen de touwen. "Mogen wij van de Pro League niet met een 1-0-voorsprong aan de matchen beginnen", vroeg kapitein Sébastien Dewaest zich af. "We slagen er niet in om vanaf de aftrap geconcentreerd te zijn." Een negatieve trend die Hannes Wolf dringend moet zien te keren. (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Moeskroen

Genk

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

STVV

Perica