In 52 minuten naar tweede ronde 30 mei 2018

00u00 0

Een goede loting heet dat. Alison Van Uytvanck (WTA 46) had gisteren maar 52 minuten nodig om met 6-1, 6-0 voorbij de wanhopige wildcard Isabelle Wallace (WTA 245) te snellen. "Een training was dit niet, daarvoor voel je toch te veel stress en ben je te gefocust, maar het was wel eens leuk om met zo'n match te beginnen", glimlachte de 24-jarige Brabantse. "Ik denk wel dat zij zenuwachtig was en dat ik toch wat meer ervaring in de schaal kon leggen." Een heel ander verhaal wacht haar in ronde twee, waar ze op het elfde reekshoofd Julia Goerges (WTA 11) botst. "Ik heb één keer eerder tegen haar gespeeld, in Washington (2017) had ik op hardcourt drie matchballen, maar kon ik het niet afmaken. Dus toen lag het al dicht bij elkaar. Goerges is misschien geen gravelspecialiste, maar ze serveert wel goed. Het zal niet makkelijk zijn, zij is niet voor niets een heel goede speelster, maar ik ben er klaar voor." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN