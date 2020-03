Exclusief voor abonnees In 5 jaar 30% meer kansspelen verkocht aan minderjarigen 10 maart 2020

In vijf jaar tijd is de verkoop van kansspelen van de Nationale Loterij aan minderjarigen met 30% toegenomen. In 2019 waren er 281 inbreuken, in 2015 waren dat er nog 216. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Tomas Roggeman (N-VA) aan minister van Begroting David Clarinval (MR). De verkopers werden echter minder beboet: van 61.000 euro in 2015 naar 53.000 euro in 2019.

