In 5:41 de Poggio op 25 maart 2019

"Ik denk dat we nooit eerder zó snel de Poggio zijn opgereden", pufte Philippe Gilbert. Het Strava-account van Michal Kwiatkowski geeft onze landgenoot gelijk. De derde op de Via Roma kwam als eerste boven op de laatste helling (3,7 km lang, 3,7% gemiddeld) en deed er welgeteld 5 minuten en 41 seconden over. Dat is drie seconden sneller dan de laatst geregistreerde toptijden van Laurent Jalabert en Maurizio Fondriest in 1995. (JDK)