In 4 maanden tijd van fysiek zwak naar superfit Genk, met dank aan de 'high performance coach' FYSIEKTRAINERS BENADEREN DE GROEP INDIVIDUEEL Kjell Doms

25 april 2018

07u40 0 De Krant Money time in de play-offs en daar zijn ze in Genk klaar voor. De Limburgers pieken op het juiste moment, met dank aan het werk van fysiektrainers Bram Swinnen en Ruben Peeters. "Door een individuele benadering halen we het beste uit de groep."

Vier maanden is een wereld van verschil in Genk. Toen Philippe Clement eind december de Luminus Arena binnenwandelde, krabde hij zich achter de oren bij het zien van de fysieke paraatheid van de Genkse kern. Zelfs een gewone training joeg sommige jongens in het rood, alarmerend. Racing Genk stelde met Bram Swinnen een 'high performance coach' aan, samen met fysiektrainer Ruben Peeters nam hij de groep flink onder handen. Met succes, want de achilleshiel lijkt nu plots een troef. Genk kan goan en bluvn goan, zouden ze in Brugge zeggen. "Onze tank is nog lang niet leeg", vertelde Clement na de wedstrijd tegen Anderlecht. Hoe dat precies komt leggen Swinnen en Peeters met plezier uit.

HLN